Klimademo startet friedlich: Blockaden angekündigt

Hamburg (dpa/lno) –

Aktivistinnen und Aktivisten demonstrieren in Hamburg für mehr Klimagerechtigkeit. «Die großen Öl- und Gaskonzerne sind Krisenprofiteure. Während steigende Preise und die fossile Inflation für viele Menschen zum Armutsrisiko werden, verzeichnet die Öl- und Gasindustrie Milliardengewinne», sagte die Sprecherin der Organisation «Ende Gelände» am Samstagmorgen. Auch andere Gruppen nehmen an dem Demonstrationszug teil.

Die Veranstalter gehen von rund 2000 Teilnehmern aus, die sich von der Elly-See-Straße in Richtung Elbphilharmonie auf den Weg gemacht haben – die Polizei zählte zunächst 1600. Die Behörden rechnen aufgrund der Veranstaltung mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Das linke Bündnis «…ums Ganze!» kündigte am Morgen bereits Blockadeaktionen an. Man habe unter anderem dazu aufgerufen, Lieferketten im Hamburger Hafen gezielt zu unterbrechen, teilte die Gruppe mit. Man wolle den «Protest in den Hamburger Hafen tragen, denn der ist nicht nur ein Symbolort, sondern auch ein neuralgischer Punkt des Kapitalismus», sagte die Sprecherin. Die Demo ist eine von insgesamt fünf angemeldeten Aufzügen am Samstag in der Hansestadt.