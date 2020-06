Klimaaktivistin Neubauer hat Bachelorstudium abgeschlossen

Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin von Fridays for Future. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Göttingen (dpa) – Die Hamburger Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat ihr Bachelorstudium abgeschlossen. «WOOHOO. Ich habe mein Bachelorstudium beendet!», twitterte die 24-Jährige am Mittwoch. Dazu stellte sie ein Foto online, auf dem sie eine Urkunde der Georg-August-Universität Göttingen in die Kamera hält. «Neuerdings also Geographin mit Abschluss, große Freude hier», schrieb sie dazu. Neubauer hatte seit dem Wintersemester 2015/2016 in Göttingen studiert. Die junge Hamburgerin ist inzwischen die bekannteste Aktivistin von Fridays for Future in Deutschland.

