Klimaaktivistin Neubauer: Hamburg geht voran

Hamburg (dpa/lno) –

Die Aktivistin Luisa Neubauer hat den erfolgreichen Volksentscheid für eine frühere Klimaneutralität in Hamburg begrüßt. Während die Bundesregierung in Sachen Klima den Rückwärtsgang einlege, gehe Hamburg nach vorne, schrieb Neubauer (29) auf der Plattform X. «Wir haben Geschichte geschrieben», meinte die gebürtige Hamburgerin, die für den Volksentscheid geworben hatte. Nach dem erfolgreichen Entscheid müssen die Hamburgische Bürgerschaft und der rot-grüne Senat die Klimaneutralität der Stadt um fünf Jahre auf 2040 vorziehen.