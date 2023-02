Klimaaktivisten blockieren Straße in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben sich in der Innenstadt von Hannover auf der Straße festgeklebt und den Verkehr blockiert. Insgesamt neun Aktivisten hätten sich festgeklebt, nach einer zeitlichen Beschränkung der Demonstration durch die Polizei aber auch selbst wieder mit Öl befreit, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Polizei habe eine weitere Kreuzung blockiert, damit keine Autos in die betreffende Straße fahren konnten. Nun werde wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Vor der Freigabe der Straße musste nach den Worten der Sprecherin zunächst die Fahrbahn mit Bindemittel gereinigt werden.