Klima-Aktivisten blockieren Kreuzung in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Etwa 100 Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Samstag in Bremen eine Kreuzung blockiert. Zu der Blockade sei es mittags im Bereich der Kreuzung Herdentor / Am Wall gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Beamten hätten zunächst die Ansammlung gesichert und den Verkehr abgeleitet. An die Aktion habe sich ein Aufzug angeschlossen, den die Einsatzkräfte gestoppt hätten.

Demnach wurden die Teilnehmenden aufgefordert, die Kundgebung auf dem Gehweg fortzuführen. Etwa 60 Menschen hätten aber weiterhin die Straße blockiert, hieß es weiter. Deshalb sei die Versammlung am Nachmittag aufgelöst worden und die Kreuzung sei wieder frei für den Verkehr gewesen. Einige Aktivisten seien dem Platzverweis nicht gefolgt und vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Die Aktivisten der Letzten Generation hatten für Samstag sogenannte «ungehorsame Versammlungen» in sieben deutschen Städten angekündigt; außer in Bremen auch in Saarbrücken, Freiburg, Heidelberg, Münster, Tübingen und Regensburg. Die Letzte Generation hatte vor gut zwei Jahren in Deutschland mit Straßenblockaden begonnen, um auf die Klimakrise hinzuweisen und Gegenmaßnahmen einzufordern. Lange klebten sich die Aktivisten dabei auf dem Asphalt fest. Anfang dieses Jahres hatten sie beschlossen, dies nicht mehr zu tun.