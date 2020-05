Kleintransporter verletzt Seniorin lebensgefährlich

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine 88 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Eißendorf lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde mit einer Gehirnblutung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Hamburg am Freitag mitteilte. Die Rentnerin war am Donnerstag mit ihrem Rollator auf dem Fußweg unterwegs, als ein Kleintransporter sie beim Ausparken umfuhr. Der 65-jähriger Fahrer wollte dabei gleichzeitig wenden. Beim Rückwärtsfahren fuhr er über einen Kantstein auf den Gehweg und prallte mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen den Rücken der Frau. Die 88-Jährige sei mittlerweile nicht mehr in akuter Lebensgefahr, hieß es.

