Uplengen (dpa/lni) –

Ein Mensch ist mit einem Kleintransporter in Uplengen (Landkreis Leer) am frühen Dienstagmorgen von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Zur Person konnten zunächst keine genauen Angaben gemacht werden, wie eine Sprecherin der Polizei Leer/Emden am Dienstagmorgen sagte. Das Fahrzeug wurde geborgen.