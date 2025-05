Kleintransporter gerät in den Gegenverkehr – vier Verletzte

Bockenem (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall in Bockenem (Landkreis Hildesheim) sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters am frühen Samstagmorgen auf der K331 in den Gegenverkehr geraten und dort gegen einen Pkw mit drei Insassen geprallt. Sowohl der Wagen mit den jungen Männern im Alter von 17 und 18, als auch der Kleintransporter wurden durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert.

Nach Angaben der Polizei konnten die Rettungskräfte bei dem 35-Jährigen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.