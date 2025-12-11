Kleintransporter brennt nach Unfall auf A1 bei Hamburg ab

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der A1 bei Hamburg ist gegen Mitternacht ein Kleintransporter abgebrannt. Der 28 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer der Mann verletzt wurde, sei nicht klar. Vor der Norderelbbrücke habe sich der Verkehr gestaut, der Kleintransporter sei daraufhin von hinten auf einen Sattelzug aufgefahren. Die Autobahn war für knapp zwei Stunden in Richtung Norden voll gesperrt.