Kleintransporter auf Rader Hochbrücke umgekippt

Schleswig (dpa/lno) – Auf der Rader Hochbrücke ist am Donnerstagmorgen ein Kleintransporter wegen des Sturms umgekippt. Das Fahrzeug blockierte den rechten Fahrstreifen der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen mitteilte. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Da nur die linke Spur frei war, staute sich der Verkehr laut Polizeiangaben etwa drei bis vier Kilometer. Der Transporter, der mehrere größere Pakete geladen hatte, sollte noch am Morgen aufgerichtet und weggebracht werden.