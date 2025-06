Kleinkind in Osnabrück angefahren – schwer verletzt

Rettungskräfte bringen das schwer verletzte Kind in eine Klinik. (Symbolbild) Arne Dedert/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Ein Kleinkind ist im Zentrum Osnabrücks von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag auf der Möserstraße, wie die Polizei mitteilte. Der zweieinhalb Jahre alte Junge trat den Angaben zufolge plötzlich auf die Fahrbahn, als der voll besetzte Bus in die Straße einbog. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Fahrgäste sowie der Fahrer des Busses wurden demnach nicht verletzt. Der Verkehr im Zentrum Osnabrücks war für mehrere Stunden stark eingeschränkt.