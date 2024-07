Hamburg (dpa/lno) –

Ein zweijähriges Kind ist am Freitagnachmittag in Hamburg-Lohbrügge in einen Gartenteich gefallen. Der Vorfall ereignete sich laut Feuerwehr auf einem Kindergeburtstag. Das Kind sei kurzzeitig ohne Atmung gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ein Notarzt kümmerte sich um das Kleinkind und konnte seinen Zustand stabilisieren. Anschließend wurde es mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.