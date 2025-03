Kleinkind beim Ausparken angefahren

Ein Kleinkind ist in Handewitt vor einer Schule von einem ausparkenden Auto angefahren worden (Archivbild). Julian Stratenschulte/dpa

Handewitt (dpa/lno) –

Ein Kleinkind ist in Handewitt bei Flensburg in der Absetz-Zone vor einer Schule von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Zweieinhalbjährige hat ersten Erkenntnissen zufolge am Morgen mit seiner Mutter die Straße aus Richtung der Schule kommend überquert, als ein Auto rückwärts ausparkte, wie die Polizei mitteilte. Die 36-jährige Autofahrerin übersah dabei demnach das kleine Kind, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Rettungskräfte versorgten den Jungen. Er wurde im Anschluss gemeinsam mit seiner Mutter in die Notaufnahme gebracht. Abgesehen von Schürfwunden blieb das Kind aber glücklicherweise unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilte.