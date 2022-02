Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Halle/Samtgemeinde Uelsen (dpa/lni) – Ein knapp zwei Jahre altes Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Halle in der Samtgemeinde Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag übersah eine 64-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag in einer Linkskurve den Jungen auf seinem Dreirad, so dass es zu dem Zusammenstoß kam. Das Kleinkind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-92157/2

