Kleinflugzeug stürzt in Wald ab – Mann tot

Heidmühlen (dpa) –

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Schleswig-Holstein haben Einsatzkräfte einen Toten in dem Wrack gefunden. Das Flugzeug galt seit dem Abend als vermisst, wie die Polizei mitteilte. Gegen Mitternacht fanden Einsatzkräfte das Wrack und die Leiche des Mannes in einem Wald bei Heidmühlen im Kreis Segeberg.

Warum das Flugzeug abstürzte, ist bislang unklar. Ob es sich bei dem Toten um den Piloten des Kleinflugzeugs handelt und wie er starb, teilte die Polizei zunächst nicht mit.