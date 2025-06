Kleinflugzeug stürzt ab – Pilot stirbt

Peine (dpa/lni) –

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Peine ist der Pilot gestorben. Er befand sich allein in dem Flugzeug, wie die Polizei mitteilte. An der Absturzstelle auf einem Feld zwischen den Ortschaften Edemissen und Oedesse sei niemand sonst zu Schaden gekommen. Außer der Polizei waren den Angaben zufolge auch mehrere Ortsfeuerwehren, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittelt nun zur Unfallursache und den Umständen des Absturzes.