Kleinflugzeug macht Bruchlandung: Passagier leicht verletzt

Auf Reifen aufgebockt steht eine beschädigte einmotorige Cesna auf dem Flugplatz. Foto: Wolfgang Runge/dpa

St. Peter-Ording (dpa/lno) – Bei der Landung in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist am Freitag ein Kleinflugzeug verunglückt. Ein 48 Jahre alter Passagier sei dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 30 Jahre alte Pilot blieb unverletzt. Er habe die einmotorige Cessna zu spät auf der Landebahn aufgesetzt. Beim Versuch durchzustarten, sei die Maschine über die Landebahn hinaus in eine Böschung geraten. Das Flugzeug wurde erheblich beschädigt. Zuerst hatte shz.de über den Unfall berichtet.

