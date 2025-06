Kleinflugzeug kommt in Braunschweig von Landebahn ab

Am Flughafen in Braunschweig wurde eine Maschine von einer Windböe erfasst und kam neben der Landebahn zum Stehen. (Archivbild) Holger Hollemann/dpa

Ein Kleinzug ist am Flughafen in Braunschweig von einer Windböe erfasst worden und von der Landebahn abgekommen. Die einmotorige Maschine habe sich verkantet und sei auf dem Grünstreifen neben der Landebahn zum Stehen gekommen, teilte der Flughafen mit. Die beiden Menschen an Bord blieben nach Angaben eines Flughafen-Sprechers unverletzt.

Die Flughafen-Feuerwehr war bei dem Vorfall am Donnerstagvormittag sicherheitshalber mit vier Fahrzeugen vor Ort. Zur Bergung des Flugzeuges sowie der Kontrolle der Landebahn war der Flughafen von 9.14 bis 9.50 Uhr gesperrt, teilte der Airport mit.