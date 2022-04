Kleines Nordderby: Flensburgs Handballer empfangen Hamburg

Flensburg (dpa/lno) –

Knapp drei Wochen vor dem großen Nordderby gegen den THW Kiel geht es für die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt in die kleine Variante. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) trifft die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla auf den HSV Hamburg. Während der Aufsteiger aus der Hansestadt sieben Spieltage vor dem Saisonende mit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge in ruhigen Gewässern fährt, geht es für die SG noch um den zweiten Platz und die Qualifikation für die Champions League.

«Die Chancen sind weiterhin vorhanden, auch wenn wir nicht auf der Pole-Position liegen», sagte Machulla am Freitag. Gegen die Hamburger muss er einmal mehr auf Magnus Röd, Franz Semper und Aaron Mensing verzichten. Dafür kündigte der 45-jährige das Debüt von Fynn Hasenkamp aus dem Juniorteam an. Beim Gegner aus Hamburg hat sich die personelle Lage derweil etwas beruhigt. Nachdem beim letzten Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf noch 13 Spieler gefehlt hatten, füllt sich der Kader wieder. Allen voran ist das Torhüter-Duo Johannes Bitter und Jens Vortmann wieder fit.

Bei den Fans ist die Vorfreude auf das Spiel riesengroß. Am Freitag waren nur noch Stehplatzkarten zu haben. Die Partie könnte mit 6300 Zuschauern ausverkauft sein. Machulla: «Das haben einige Spieler, die seit zwei Jahren bei uns sind, noch nicht erlebt.»