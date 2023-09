Kleines Feuer an Schloss-Arkaden in Braunschweig

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein relativ kleines Feuer an der Außenfassade der Schloss-Arkaden in Braunschweig hat zu viel Rauch geführt. Der Brand brach am Samstagmittag nahe dem Boden aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude sei evakuiert worden, die Feuerwehr habe den Brand recht schnell unter Kontrolle gebracht. Nach eineinhalb Stunden sei das Einkaufszentrum wieder geöffnet worden. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort, die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Zuvor hatte die «Braunschweiger Zeitung» berichtet.