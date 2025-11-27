Kleines Dorf in Ostfriesland leuchtet hell im Advent

Bingumgaste (dpa/lni) –

Einfach nur schön: Fast alle Häuser in Bingumgaste bei Leer sind pünktlich zum ersten Advent mit Lichterketten geschmückt. Damit erstrahlt das kleine ostfriesische Dorf in der dunklen Jahreszeit morgens und abends in festlichem Licht.

Nahezu alle Familien in dem kleinen Dorf würden sich beteiligen, erzählt Anneus Busemann, der diesen Brauch vor vielen Jahren ins Leben rief. Ein paar Leute würden zwar nicht mitmachen. «Das sind meistens aber Auswärtige», sagt Busemann. Die Einheimischen seien alle dabei.

Busemann berichtet auch, wie alles angefangen hat: «Das ist ein Stern, den ich aus Papenburg mitgebracht habe, den jemand weggeschmissen hat», sagt er und hält einen Stern mit Lichterkette in seiner Hand. Das sei bestimmt schon 35 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger – und damit habe die ganze Sache begonnen.

Viele Auswärtige kommen gucken

Inzwischen lässt die vorweihnachtliche Lichterpracht auch viele Auswärtige staunen. Es kämen viele Leute zum Gucken. «Dann muss man tüchtig aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt, weil die am Fotografieren und am Gucken sind.» Die Autofahrer würden dann nicht auf die Straße achten, sagt Busemann. Jeden Morgen um sechs Uhr werde die Beleuchtung ein- und um acht Uhr wieder ausgeschaltet. Abends leuchten die Lichterketten von 16.30 bis 23 Uhr.

«Wir sind unheimlich stolz», sagt auch Petra Wolf, die für ihren 92 Jahre alten Nachbarn das Haus schmückt. Jeder rüste jedes Jahr noch ein wenig mehr auf. Es solle immer schöner werden. «Ich sage immer: Fünf Häuser, zehn Spitzbuben – aber eine Beleuchtung wie eine Großstadt.»

Mit Opa im Auto durchs Dorf fahren

Bis zum ersten Advent soll der Lichterglanz im Dorf fertig sein, erzählt Petra Wolf. Außerdem werde noch eine Weihnachtsflagge gehisst. So gesehen sei Bingumgaste das Weihnachtsdorf schlechthin. Und wenn alle Häuser geschmückt seien, werde Opa Klaus ins Auto gesetzt und eine große Runde durchs Dorf gefahren: «Da freut er sich!»