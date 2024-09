Suche nach vermisstem Jungen in Hamburg erfolgreich

In Hamburg wurde stundenlang nach einem kleinen Jungen gesucht. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Glückliches Ende einer Suche: Die Hamburger Polizei hat mehrere Stunden nach einem sechsjährigen Jungen im Stadtteil Mümmelmannsberg gesucht und ihn gefunden. Er werde vermisst und sei zuletzt in der Nähe eine Grundschule gesehen worden, hatte eine Polizeisprecherin zuvor erklärt. Am Nachmittag wurde er schließlich gefunden. Er sei wohl von der Grundschule zur Arbeitsstätte seines Vaters gelaufen, sagte die Sprecherin. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» ist der Junge geistig eingeschränkt. Er sei erst vor wenigen Tagen in die Schule gekommen.