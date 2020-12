Kleine Luchsschwestern beziehen ihre neuen Zuhause

Ein Luchs schaut in die Ferne. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Rosengarten (dpa/lni) – Drei junge Luchse aus dem Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten (Kreis Harburg) haben ein neues Zuhause gefunden. Die sieben Monate alten Schwestern Rocky, Romy und Ruby sollen sich in Wildgehegen bei Dresden, Schweinfurt (Bayern) und Fürstenwalde (Brandenburg) vermehren, wie der Wildpark Schwarze Berge am Freitag mitteilte. «Wir freuen uns sehr, dass unser Nachwuchs jetzt eine eigene neue Luchs-Familie gründen kann und damit dazu beiträgt, die Population in Deutschland zu erhöhen», sagte Geschäftsführer Arne Vaubel. Lange Zeit war der Luchs demnach aus deutschen Wäldern verschwunden. Dank Wiederansiedlungsprojekten sei das Tier im Harz und im Bayerischen Wald wieder heimisch.

