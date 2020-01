Kleinbusdieb beschäftigt Polizei länderübergreifend

Polizeikelle mit der Aufschrift „Halt Polizei“. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Archivbild

Groß Warnow/Ludwigslust/Mölln (dpa) – Ein mutmaßlicher Autodieb hat Polizisten in drei Bundesländern beschäftigt und konnte nach seiner Flucht in Nordbrandenburg gefasst werden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sollte der 32-Jährige kurz nach Mitternacht in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Kleinbus kontrolliert werden, den er fuhr. Der Fahrer sei aber davongerast. Nach einer Verfolgungsjagd über die Bundesstraße 5 habe der Mann das Fahrzeug im knapp 20 Kilometer entfernten Groß Warnow in Brandenburg abgestellt und sei weggelaufen. Ein Spürhund habe den 32-Jährigen aber in einem Versteck aufgespürt. Er sei festgenommen worden. Der Kleinbus im Wert von mehreren zehntausend Euro war kurz zuvor bei einem Autohaus in Mölln in Schleswig-Holstein gestohlen worden.