Kleinbus prallt gegen Auto – neun Schwerverletzte

Marklohe (dpa/lni) –

Bei einem Unfall im Landkreis Nienburg sind elf Menschen verletzt worden – neun davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines mit neun Menschen besetzten Kleinbusses in Marklohe am frühen Morgen auf eine Kreuzung gefahren, ohne dabei auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte er mit einem dort ankommenden Wagen zusammen.

Neben den neun Schwerverletzten wurden zwei weitere Personen leicht verletzt. Alle kamen per Krankenwagen oder Hubschrauber in Krankenhäuser.