Klasnic will keine Relegation HSV – Werder

Bremen (dpa) – Der frühere Bundesliga-Stürmer Ivan Klasnic hofft nicht auf zwei mögliche Relegationsspiele zwischen seinem Ex-Club Werder Bremen und dem Nordrivalen Hamburger SV. «Ich finde, das wäre nicht schön. In beiden Städten könnte es zu Auseinandersetzungen kommen, das möchte ich nicht erleben», sagte der 40-Jährige in einem Interview der Oldenburger «Nordwest-Zeitung» (Mittwoch).

Klasnic lebt in seiner Heimatstadt Hamburg, hängt aber nach wie vor an Werder Bremen und glaubt auch weiterhin an den Klassenerhalt des Tabellen-17. «Es fällt mir zwar immer schwerer, aber mit einem Sieg in Paderborn hat Werder eine gute Chance», sagte er. «Wenn Werder da nicht gewinnt, dann wird das nichts mehr. Düsseldorf spielt parallel gegen Dortmund. Das gewinnen sie nicht, da kann Werder die drei Punkte Rückstand auf Platz 16 aufholen. Danach kommt der FC Bayern nach Bremen, das Spiel rechne ich eigentlich gar nicht mit ein.»

