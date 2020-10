Klare Testspiel-Niederlage für Hannover 96

Cedric Teuchert von Union Berlin. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/lni) – Hannover 96 hat ein Testspiel beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin mit 1:4 (0:1) verloren. Im Stadion An der Alten Försterei brachte Akaki Gogia die Berliner durch einen Foulelfmeter in der 26. Minute in Führung. Kurz nach der Pause traf Valmir Sulejmani (49.) für die Niedersachsen zum Ausgleich. Marius Bülter (69.) und der ehemalige 96er Cedric Teuchert (72./75.) machten aber binnen weniger Minuten den Sieg der Unioner perfekt. Stürmer Teuchert war erst in diesem Sommer von Hannover nach Berlin gewechselt. Der neue Torwart Loris Karius kam in dieser Partie zum ersten Mal für die «Eisernen» zum Einsatz.

