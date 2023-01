Klare Niederlage für HSV beim 1. FC Köln

Köln (dpa/lno) –

Der Hamburger SV ist noch nicht auf Betriebstemperatur. Der Fußball-Zweitligist verlor am Samstag ein Testspiel beim Bundesligisten 1. FC Köln mit 0:4. Mit einem Doppelschlag brachte Denis Huseinbasic die Gastgeber in der über 120 Minuten ausgetragenen Partie in Führung. Der 18-jährige Justin Diehl und Kingsley Schindler erhöhten auf 4:0.

Nach gutem Beginn spielten die Hamburger in den zweiten 30 Minuten verunsichert, überließen dem Gegner die Initiative und gerieten nach Fehlern in der Abwehr folgerichtig in Rückstand.

Im dritten Viertel zeigten die Norddeutschen mehr Selbstbewusstsein und bekamen wieder Zugriff auf die Partie. Vor allem mit der Einwechslung von Jean-Luc Dompé auf der linken Angriffsseite kam mehr Schwung ins Offensivspiel der Hamburger. Doch die Kölner blieben das tonangebende Team und gewannen verdient. «Du hast gemerkt, dass die Körner fehlen», sagte Kapitän Sebastian Schonlau.

Trainer Tim Walter wechselte in den 120 Minuten kräftig durch. Auch Ersatztorhüter Matheo Raab und die Nachwuchsakteure Bent Andresen, Omar Megeed und Nicolas Oliveira Kisilowski kamen ins Spiel. Tim Leibold fehlte aus privaten Gründen, der angeschlagene Miro Muheim wurde geschont und Anssi Suhonen steht wegen eines Sehneneinrisses im linken Oberschenkel mehrere Wochen nicht zur Verfügung.