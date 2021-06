Klar für letzte Fahrt: Halbes Fahrgastschiff «MS Oldenburg»

Ein mobiler Kran hebt am Zwischenahner Meer das Brückenhaus an Deck der „MS Oldenburg“ an. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bad Zwischenahn (dpa/lni) – Für den Abtransport der ersten Hälfte des längsseitig aufgesägten und geteilten Fahrgastschiffes «MS Oldenburg» sind die letzten Vorbereitungen abgeschlossen. Die Kräne seien aufgebaut und die Hälften schon 20 bis 30 Zentimeter auseinandergezogen worden, sagte der neue Besitzer des Schiffes, Ralf Wiedenhöft, am Donnerstag am Verladeplatz in Bad Zwischenahn. Am späten Abend sollte die erste Hälfte der 25 Meter langen «MS Oldenburg» per Spezialtransport nach Oldenburg gebracht werden. Die zweite Hälfte folgt am Freitag. Anfang Juli soll der frühere Ausflugsdampfer wieder zusammengeschweißt und später als Restaurantschiff im Oldenburger Hafen genutzt werden. Der Transport in das rund 20 Kilometer entfernte Oldenburg dauert nach aktuellen Angaben etwa zwei Stunden.

