KKH: 51 Prozent mehr Rheumakranke binnen zehn Jahren

Das Logo der Kaufmännische Krankenkasse (KKH). Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein haben nach Patientendaten der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) immer mehr Menschen Rheuma. Demnach stieg die Zahl der Betroffenen von 2009 bis 2019 um mehr als 51 Prozent, wie die KKH mit Sitz in Hannover am Dienstag mitteilte. Laut der Auswertung von Versichertendaten liegt Schleswig-Holstein damit deutlich über dem bundesweiten Plus von 36 Prozent. Bundesweit erfasste die KKH 30 518 Rheumakranke, in Schleswig-Holstein waren es 622.

Laut KKH werden rund 100 verschiedene Erkrankungen unter «Rheuma» zusammengefasst. Sie können unterschiedliche Körperregionen betreffen und gehen alle mit chronischen Schmerzen einher.

Laut Deutscher Rheuma-Liga leiden bundesweit 1,5 Millionen Menschen unter entzündlich-rheumatischen Prozessen. Frauen sind drei Mal häufiger betroffen als Männer. Bei Frauen tritt die Erkrankung meistens nach dem 50. Lebensjahr auf, bei Männern zehn Jahre später. Menschen ab dem 70. Lebensjahr sind besonders häufig betroffen. Diese Angaben decken sich überwiegend mit den Zahlen der KKH.

Eine rheumatoide Arthritis schreitet laut KKH meist langsam über Jahre voran. Heilbar sei sie nicht, man könne Rheuma aber medikamentös oder mit Physiotherapie in den Griff bekommen. Mit Sport wie Radfahren oder Schwimmen und einer ausgewogenen Ernährung kombiniert lasse sich das Fortschreiten der Erkrankung zudem verzögern.

Die KKH ist nach eigenen Angaben eine der größten bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen mit 1,7 Millionen Versicherten.

Übersicht KKH: Rheuma nach Bundesländern und Altersgruppen