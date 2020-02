Kite-Surfer verursachen Großeinsatz von Rettungskräften

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

St. Peter-Ording (dpa/lno) – Kite-Surfer haben am Sonntag am Strand vor St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Während des Eintreffens der ersten Ausläufer des Orkantiefs «Sabine» stürzten zwei Männer beim Surfen in das aufgewühlte Wasser der Nordsee. Neben einem Rettungshubschrauber rückten acht Fahrzeuge von Feuerwehr und DLRG aus sowie ein Rettungstransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die beiden Kite-Surfer aus eigener Kraft wieder an Land gekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Medien berichteten zuvor darüber.