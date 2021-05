Ein Kind spielt in einem Kindergarten auf dem Boden. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Kitas sollen am 17. Mai vom erweiterten Notbetrieb wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Voraussetzung sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen mindestens fünf Werktage stabil unter 100 bleibe, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag nach einer Sondersitzung des Senats. Am Freitag lag die Inzidenz den dritten Tag in Folge unter 100.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-510766/3