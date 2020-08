Kita-Quote bei Kleinkindern in Hamburg konstant

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita an Haken im Flur. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg wird fast jedes zweite Kind (47 Prozent) aller Kinder unter drei Jahren in Kitas oder bei Tagesmüttern betreut. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich damit die Betreuungsquote praktisch nicht verändert, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in Hamburg mit. Die absolute Zahl der in Kindertagesbetreuung befindlichen Kleinkinder veränderte sich nur geringfügig von 28 699 auf 28 429.

Lediglich 432 der betreuten Kleinkinder waren jünger als ein Jahr, das entsprach zwei Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung. Die Betreuungsquote bei den Ein- bis unter Zweijährigen belief sich auf 57 Prozent (11 644 Kinder) und bei den Zwei- bis unter Dreijährigen auf 81 Prozent (16 353 Kinder).