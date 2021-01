Kita-Personal soll in Krise «prioritäre Berufsgruppe» werden

Hamburg (dpa/lno) – Um eine verlässliche Kinderbetreuung in Hamburg auch in der Corona-Krise sicherzustellen, wollen SPD und Grüne das Kita-Personal zu einer sogenannten prioritären Berufsgruppe machen. Auf dieser Grundlage solle dann «eine geeignete und zeitnahe Teststrategie zur Vermeidung quarantänebedingter Langzeitausfälle» entwickelt werden, heißt es in einem am Mittwoch vorgestellten Antrag der Bürgerschaftsfraktionen. Darin wird der Senat zudem aufgefordert, Möglichkeiten für eine rechtssichere Flexibilisierung der Betreuungszeiten bei starkem Personalausfall und Erleichterungen bei der Personaleinstellung zu prüfen.

«Die letzten Monate haben gezeigt, dass den Kitas in der Pandemiebekämpfung eine entscheidende Rolle zukommt», sagte der Familienexperte der SPD-Fraktion, Uwe Lohmann. «Die Doppelverantwortung aus Homeoffice und Kinderbetreuung ist für Familien nur schwer zu schultern.» Viele Eltern arbeiteten auch in systemrelevanten Berufen und seien daher zwingend auf Kinderbetreuung angewiesen.

«Für Familien mit geringem Einkommen, Frauen und Alleinerziehende ist der laufende Kita-Betrieb nicht selten existenziell», betonte die familienpolitische Sprecherin der Grünen, Britta Herrmann. Auch seien Bindungs- und Beziehungsaspekte für die Entwicklung der Kinder von besonderer Bedeutung. Man wissen aber auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas einem höheren Risiko ausgesetzt sind. «Gerade deshalb ist uns eine umfassende Teststrategie ein besonderes Anliegen.»

Ob sich eine Einstufung des Kita-Personals als prioritäre Berufsgruppe auch auf die Impfstrategie auswirken würde, sei noch nicht absehbar, sagte Lohmann. Zunächst seien jetzt über 80-Jährige, die Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen, das medizinische Krankenhauspersonal und die Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste an der Reihe. «Die haben jetzt erst einmal oberste Priorität. Alles andere wird man dann später sehen.»