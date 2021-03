Kita-Gesetz sorgt für Streit: Nachbesserungen gefordert

Blick in den Plenarsaal des niedersächsischen Landtags. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Ein Bündnis aus Eltern, Kirchen, Gewerkschaften und Wohlfahrtspflege hat den Entwurf für ein neues Kita-Gesetz in Niedersachsen massiv kritisiert. Entscheidend sei, das Verhältnis von Kindern und Fachkräften deutlich zu verbessern, forderte das Bündnis am Dienstag. Ziel sei, über einen mehrjährigen Stufenplan eine dritte Fachkraft in Kindergartengruppen einzuführen – man habe angenommen, dass die Notwendigkeit unstrittig sei. Dass dies im Entwurf nicht auftauche, «frustriert zutiefst», sagte Hans-Joachim Lenke, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege. «Uns eint die Ablehnung des Gesetzentwurfs, wie er jetzt vorliegt.»

Der im vergangenen November vorgelegte Entwurf bleibe weit hinter den Herausforderungen zurück, bemängelte das Bündnis. Neben der dritten Fachkraft forderte das Bündnis mehr Zeit für Leitungsaufgaben sowie für die Zusammenarbeit mit Eltern und die Sprachförderung. Außerdem solle der Anspruch auf einen integrativen Platz für Kinder mit Behinderungen im Gesetz verankert werden.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-750335/2

Entwurf Kindertagesstättengesetz