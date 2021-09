Kita-Brand Zeven: Jugendlicher als Brandstifter verdächtig

Zeven (dpa/lni) – Nach dem Brand in einer Kindertagesstätte in Zeven mit einem Millionenschaden hat die Polizei einen 17-Jährigen als mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Das teilte die Polizei im Landkreis Rotenburg am Montag mit. Im Eingangsbereich zu dem Kindergarten war in der Nacht zum 1. August ein Feuer ausgebrochen, hatte das ganze Gebäude erfasst und einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro angerichtet. Als Ursache war zunächst ein Defekt an der elektrischen Anlage nicht ausgeschlossen worden. Bei den Ermittlungen sei die Polizei dann auf den Jugendlichen gestoßen, hieß es. Ihm werde jetzt vorgeworfen, den Brand gelegt zu haben.

© dpa-infocom, dpa:210906-99-113271/2

