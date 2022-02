Kirchturm nach Sturm gesichert: Sperrung aufgehoben

Gronau (dpa/lni) – Die Sperrung der Altstadt in Gronau bei Hildesheim ist nach einem Sturmschaden an einem Kirchturm wieder aufgehoben worden. Eine Fachfirma habe den Turm gesichert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Eine rund 80 Kilo schwere Kupferplatte wurde in der Nacht auf den Samstag in einer Höhe von 50 Metern weggeweht und schlug in ein Haus ein. Mehrere weitere Platten drohten ebenfalls abzufallen. Die Feuerwehr warnte die Anwohner und musste die angrenzende Altstadt bis in die Abendstunden für Besucher sperren. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, aber laut dem Sprecher der Polizei sei der Schaden enorm.

