Kirchentag findet 2025 in Hannover statt

Das Kreuz einer evangelisch-lutherischen Kirche ist in der Abenddämmerung zu sehen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – 2025 findet der Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover statt. Das teilten die Stadt Hannover und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers mit. Das Präsidium des Kirchentages hatte sich bereits vorab auf Hannover als möglichen Ausrichter festgelegt, weil es keine anderen Städte als Bewerber gab. Der Kirchentag war zuletzt 2005 zu Gast in der niedersächsischen Landeshauptstadt gewesen. Er wird alle zwei Jahre in einer anderen Stadt gefeiert, zuletzt war 2019 Dortmund an der Reihe gewesen.

Mit der Entscheidung für Hannover, der nun auch der Rat der Stadt zustimmte, kehrt das alle zwei Jahre in einer anderen Stadt veranstaltete christliche Großereignis zu seinen Wurzeln zurück. Wie die Landeskirche mitteilte, war die Veranstaltung 1949 in Hannover als Bewegung ins Leben gerufen worden.

Danach kehrte das Event 1967, 1983 und 2005 in die Stadt zurück. Die Generalsekretärin des Kirchentags, Julia Helmke, sagte, Hannover sei eine ganz besondere Kirchentagsstadt. «Die lila Halstücher auf dem Kirchentag der Friedensdemonstrationen 1983 sind einer ganzen Generation in lebhafter Erinnerung.»