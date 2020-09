Kirchenpräsident fordert Menschen zum Mitreden auf

Nordhorn (dpa/lni) – Der Kirchenpräsident der Reformierten Kirche, Martin Heimbucher, hat die Menschen zum Start der niedersächsischen «Woche der Diakonie» zum Mitreden aufgefordert. «Nicht nur wortgewandte Prediger, sondern ganz einfache, im Reden ungeübte Menschen sollen mitreden», sagte er am Sonntag in seiner Predigt in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim). Als Beispiel nannte er den Mut der Menschen in Belarus, die sich im Protest gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko für verhaftete oder zum Schweigen gebrachte Menschen einsetzten. Heimbucher zitierte das biblische Sprichwort «Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind.»