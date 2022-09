Kirchen sollen im Winter kalt bleiben

Leer (dpa/lni) –

Kalte Kirchen im Winter: Die Evangelisch-reformierte Kirche empfiehlt ihren Kirchengemeinden, im Winter auf das Heizen von Kirchen zu verzichten und freiwillig so viel Energie einzusparen. In einem Beschluss heißt es, dass die aktuelle Klima- und Energiekrise dies erfordere, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Laut Kirchenleitung habe die Energieversorgung privater Haushalte und wichtiger Wirtschaftszweige Vorrang. Das Empfehlungsschreiben ist an die bundesweit 143 Kirchengemeinden geschickt worden.

Insbesondere historische Kirchen hätten einen hohen Energiebedarf. Zwischen Weihnachten und Ostern sollten die Kirchengebäude daher nicht geheizt werden. Gottesdienste könnten auch an anderen Orten stattfinden. Auch Gemeindehäuser und -büros sowie Amtszimmer von Pfarrern dürften nicht wärmer als 19 Grad beheizt werden. Kindergärten und Pflegeeinrichtungen seien ausgenommen, teilte Vizepräsident Helge Johr mit. Insgesamt gibt es bundesweit im Bereich der Evangelisch-reformierten Kirche 150 Kirchen und zwölf Kapellen.