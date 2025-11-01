Kirche nach Brand einsturzgefährdet

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Kirche nördlich von Hamburg ist erheblicher Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei ist die Pauluskirche ein Brunsbüttel einsturzgefährdet. Das Feuer sei in der Nacht zu Samstag gemeldet worden. Während des Brandes sei niemand vor Ort gewesen, weshalb es auch keine Verletzten gebe. Der Sachschaden liegt demnach im siebenstelligen Bereich. Die Ursache sei bisher unbekannt.

Das Feuer ist mutmaßlich im Dachstuhl ausgebrochen, der komplett zerstört wurde. Die Feuerwehr verhinderte laut einer Sprecherin der Polizei, dass das Feuer auf weitere Teile der Kirche, das Pastorat oder das Kirchenbüro übergriff. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Durch das Wasser bei den Löscharbeiten seien das Erdgeschoss der Kirche und das Kirchenbüro beschädigt worden.