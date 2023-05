Kiosk überfallen: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Überfall auf einen Kiosk am Freitagmorgen in Hamburg-Lohbrügge fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Dabei setzten die Beamten auch einen Hubschrauber ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Erst am Donnerstag hatte ein Mann versucht, den Kiosk in einem Einkaufszentrum zu überfallen. Er hatte eine 43 Jahre alte Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Als die Frau der Forderung nicht nachkam, war der Täter geflüchtet.