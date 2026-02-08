Kiosk-Raub in Bremen – Schuss auf Verkäufer

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Bremen hat einer der Täter auf den Verkäufer geschossen. Der 44-Jährige blieb jedoch unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten den Angaben zufolge zwei bewaffnete und maskierte Männer am Samstagabend den Kiosk betreten. Einer von ihnen forderte den Verkäufer unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe auf, ihm das Geld zu geben. Der Verkäufer überließ dem Täter die Kasse. Sein Komplize hielt währenddessen mit einem Messer bewaffnet die Eingangstür auf. Dann warf der Verkäufer plötzlich einen E-Scooter in Richtung der Kassentheke, woraufhin der maskierte Räuber auf ihn schoss.

Die Täter stiegen anschließend zu einem Mann auf einem Mofa und flüchteten. Alle drei Männer sollen etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes.