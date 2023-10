Kinderwagen brennt in Treppenhaus: 10 Bewohner gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Brand eines Kinderwagens im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Harburg hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend zehn Menschen gerettet. Bewohner des Hauses am Hastedtplatz hätten den Brand gegen 1.30 Uhr gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Weil der dichte Rauch aus dem Treppenhaus bereits in die Wohnungen gezogen sei, hätten sie sich – bis auf eine pflegebedürftige ältere Dame – auf ihre Balkone geflüchtet. Die Feuerwehr habe den Brand nach ihrem Eintreffen rasch löschen können.

Nachdem die Rettungskräfte die Wohnungstüren aufgebrochen hätten, seien die Bewohner mit Fluchthauben aus den Wohnungen geholt und in Sicherheit gebracht worden. Ein Mensch sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Insgesamt waren 54 Feuerwehrleute im Einsatz. Vier Wohnungen seien unbewohnbar. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.