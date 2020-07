Kindertagesstätten sollen ab August wieder normal öffnen

Spielzeug liegt in einem Sandkasten in einer Kindertagesstätte. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Kitas sollen vom 6. August an wieder uneingeschränkt öffnen. Ein Hygienekonzept für den Normalbetrieb habe die Stadt in Kooperation mit Medizinern und Trägern der Einrichtungen entwickelt, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der «Norddeutsche Rundfunk» berichtet.

Dem Hygienekonzept zufolge müssen weder Kinder noch Erzieher eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Kindern ab etwa fünf Jahren solle aber beigebracht werden, die Niesetikette und das regelmäßige Händewaschen zu beachten. Oberflächen müssten regelmäßig vom Personal desinfiziert und Räume kontinuierlich gelüftet werden.

Für das Abholen und Bringen der Kinder soll laut Helfrich eine «geregelte Übergabesituation» geschaffen werden. Dabei handele es sich um einen separaten Bereich, an dem Eltern eine Maske tragen müssten.