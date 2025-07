Kindersitz auf Feldweg löst Sucheinsatz aus

Neustadt (dpa/lno) –

Ein für den Sperrmüll bestimmter Kindersitz hat in Neustadt in Holstein eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hätten drei Stunden lang nach einem Kleinkind gesucht, berichtete die Polizei. Eine Spaziergängerin hatte den Angaben zufolge am Sonntag auf einem Feldweg zwischen Neustadt und Pelzerhaken im Kreis Ostholstein einen Kindersitz gefunden und ein ihr verdächtig erscheinendes Geräusch gehört.

Während der laufenden Suchaktion meldete sich nach Polizeiangaben eine Anwohnerin bei der Polizei und berichtete, dass sie eine Babyschale für die Sperrmüllabfuhr auf die Straße gestellt habe. Bei dem aufgefundenen Sitz habe es sich zweifelsfrei um die beschriebene Babyschale gehandelt, teilt die Polizei mit. Die Suche sei daraufhin gegen 23.00 Uhr beendet worden, es habe keine Hinweise auf eine Gefährdung eines Kleinkindes gegeben.

Bei der rund drei Stunden dauernden Suchaktion waren nach Polizeiangaben auch ein Hubschrauber der Bundespolizei, Drohnen mit Wärmebildkameras, Suchhunde des Rettungsdienstes und Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Neustadt im Einsatz.