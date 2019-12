Kinder und Erwachsene bei Wohnhausbrand in Heimfeld verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus sind im Hamburger Stadtteil Heimfeld mehrere Bewohner verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier Erwachsene sowie drei Kinder wurden über eine Drehleiter aus dem brennenden Gebäude gerettet. Ein weiterer Bewohner wurde übers Treppenhaus ins Freie gebracht. Rund ein Dutzend Menschen hatte sich schon vor Ankunft der Feuerwehr selbst in Sicherheit begeben.

Die acht geretteten Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Das Haus war aufgrund der Rauchausbreitung zunächst unbewohnbar.

