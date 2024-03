Kinder stoppen Zug mit Ziegelstein und Zeitungspaket

Ein Schild mit einem Symbol für «Nicht betreten» ist am 15.10.2014 vor Gleisanlagen in Hamburg-Altona zu sehen. Bodo Marks/dpa

Lübeck (dpa) –

Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren haben zwischen Bad Kleinen und Lübeck einen Ziegelstein auf die Bahngleise gelegt und so einen Zug zum Anhalten gebracht. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Kiel am Dienstag mit. Der Zug fuhr am Sonntagnachmittag zunächst über den Ziegelstein und ein Zeitungspaket, bevor der Lokführer den Zug kontrolliert abbremste. Ein Zeuge machte eine Streife der Bundespolizei auf drei Kinder aufmerksam, die sich im Gleisbereich aufgehalten hätten.

Die Polizei fand die Kinder in einem nahegelegenen Eiscafé. Ein siebenjähriges Mädchen und ein neunjähriger Junge versuchten zu fliehen. Ein weiterer Neunjähriger blieb an der Eisdiele und gab zu, dass sie die Sachen auf die Gleise gelegt hätten. Die Erziehungsberechtigten wurden benachrichtigt. Die Bundespolizeiinspektion Kiel bot ein gemeinsames Präventionsgespräch mit den Kindern an.