Kinder stecken in Aufzug fest – Höhenretter muss kommen

Bremerhaven (dpa) –

Ein Höhenretter der Feuerwehr hat drei Kinder aus einem feststeckenden Aufzug an dem Touristenzentrum Havenwelten in Bremerhaven befreit. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der Techniker des Betreibers den Aufzug weder öffnen noch in Bewegung setzen. Der Höhenretter seilte sich daher in den Aufzugschacht ab und holte die Jugendlichen mit Sicherheitsgurten aus der Kabine. Die Jugendlichen im Alter von 11 bis 13 Jahren blieben unverletzt.

Während des Einsatzes am Samstagnachmittag meldeten Passanten, dass auch in einem weiteren Aufzug in den Havenwelten Menschen feststeckten. In diesem Fall konnte der Techniker die Menschen aber rasch befreien.

Die Havenwelten in Bremerhaven sind ein Tourismuszentrum, zu dem unter anderem Museen und Shoppingangebote zählen.