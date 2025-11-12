Kinder bei E-Scooter-Kauf mit Schusswaffe überfallen

Bremen (dpa/lni) –

Zwei Kinder sind in Bremen-Blumenthal bei einem angeblichen Verkaufstreffen von Unbekannten mit einer Schusswaffe überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die 12 und 13 Jahre alten Jungen über eine Internetplattform einen E-Scooter kaufen wollen und sich dazu mit dem vermeintlichen Verkäufer in einer Straße verabredet.

Am Treffpunkt seien dann zwei Maskierte erschienen, die unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert hätten. Einer der Räuber habe die Waffe auf den 12-Jährigen gerichtet, während der andere die Jackentaschen durchsuchte und Geld entwendete. Anschließend sei das Duo geflüchtet.

Nach Polizeiangaben sollen die Täter etwa zwischen 17 und 18 Jahre alt sein. Einer von ihnen habe zudem ein geschlossenes schwarzes Butterfly-Messer in der Hand gehalten. Die Polizei sucht Zeugen.